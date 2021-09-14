Динамо U-19 – Бенфіка U-19: стартові склади на матч Юнацької ліги УЄФА
В рамках поєдинку Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 приймає Бенфіку U-19. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч групового етапу Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 – Бенфіка U-19 розпочнеться о 16:00 за київським часом. Відеотрансляцію зустрічі не проводитимуть.
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Стартові склади
Динамо U-19: Нещерет – Бенедюк, Бол, Дячук, Вівчаренко – Бражко – Волошин, Царенко, Яцик, Діалло – Попов
Запасні: Ігнатенко, Скрипник, Горбач, Філатов, Мельніченко, Танчак, Слесар
Бенфіка U-19: Соареш – Томе, Сілва, Араужу, Родрігеш – Нету, Євшенак, Сантос – Ндур, Розенду, Камара
Запасні: Гомес, Феррейра, Фернанандес, Невеш, Матос, Морейра, Семеду
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