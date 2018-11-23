Динамо цікавиться захисником збірної Тунісу Хаддаді, – ЗМІ

Захисник Діжона та збірної Тунісу Уссама Хаддаді привернув увагу київського Динамо.

Динамо може підписати захисника французького Діжона Уссаму Хаддаді. Представники 26-річного гравця збірної Тунісу вже вступили у перемовини з київським клубом, а трансфер може відбутись вже у січні, повідомляє Football Tunisien.

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Тунісець може зіграти у центрі оборони, а також на лівому фланзі захисту. В сезоні 2018/19 Хаддаді провів 11 матчів у чемпіонаті Франції, в яких забив 1 гол. Також захисник зіграв один поєдинок на ЧС-2018.

Контракт тунісця з Діжоном чинний до літа 2019 року, його трансферна вартість складає 3 млн євро.

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