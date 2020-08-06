Динамо цікавиться захисником Спортінга, який догравав сезон разом з Гармашем та Морозюком

Зацікавленість Динамо у послугах 24-річного португальця цілком конкретна, кияни вже направили запит у його клуб щодо ціни ймовірного переходу, стверджує португальский Record.

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За інформацією видання, "біло-синім" доведеться виграти конкуренцію за Іванілду в італійського Торіно, який теж не проти підсилити центр захисту кремезним (194 см зросту) оборонцем. Transfermarkt оцінює Фернандеша в 1 млн євро, а його контракт зі Спортінгом чинний до кінця 2022 року.

Додамо, що минулий сезон Іванілду провів на правах оренди в Туреччині. Спочатку португалець виступав за Трабзонспор, а завершував кампанію вже у Різеспорі в компанії екс-динамівців Дениса Гармаша та Миколи Морозюка. Заобидва клуби зіграв 22 матчі у всіх турнірах, у яких забив 2 голи.

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