toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УПЛ ШАХТАР - ЛІОН МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР

Динамо цікавиться захисником Лестера Паскану, – ЗМІ

11:28 794 Читать на русском
Динамо цікавиться захисником Лестера Паскану, – ЗМІ
Александру Паскану / Соцмережі

Київське Динамо прагне посилити лінію захисту оборонцем Лестера.

Кияни цікавляться 20-річним румунським захисником Лестера Александру Паскану, повідомляє видання FootBoom. Крім киян у послугах оборонця зацікавлений російський Локомотив.

Ротань: Молодь Динамо повинна зрозуміти, що вона зараз відповідальна за результат

Захисник останнім часом перестав грати за молодіжну команду Лестера, тому хоче змінити обстановку. До слова, нещодавно Паскану отримав дебютний виклик до збірної Румунії на матчі Ліги націй проти Литви та Чорногорії, але просидів на лавці для запасних.

Топ-6 гравців Динамо, яким, можливо, варто покинути київський клуб

Цього сезону гравець, який може зіграти як у центрі захисту, так і на правому фланзі, провів за молодіжну команду Лестера 8 матчів та забив 1 гол.

Теги
Динамо Динамо Лестер Сіті Лестер Сіті Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Реал не помітив Мелілью та вийшов у 1/8 Кубка Іспанії
    Іспанія — 6 груд1098 Реал не помітив Мелілью та вийшов у 1/8 Кубка Іспанії
9
год
:
21
хв
Ювентус
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук