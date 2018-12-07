Динамо цікавиться захисником Лестера Паскану, – ЗМІ

Київське Динамо прагне посилити лінію захисту оборонцем Лестера.

Кияни цікавляться 20-річним румунським захисником Лестера Александру Паскану, повідомляє видання FootBoom. Крім киян у послугах оборонця зацікавлений російський Локомотив.

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Захисник останнім часом перестав грати за молодіжну команду Лестера, тому хоче змінити обстановку. До слова, нещодавно Паскану отримав дебютний виклик до збірної Румунії на матчі Ліги націй проти Литви та Чорногорії, але просидів на лавці для запасних.

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Цього сезону гравець, який може зіграти як у центрі захисту, так і на правому фланзі, провів за молодіжну команду Лестера 8 матчів та забив 1 гол.