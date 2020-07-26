Динамо цікавиться захисником Галатасарая

Турецькі ЗМІ переконані, що вже невдовзі 24-річний виконавець приєднається до киян і може стати першим трансфером Мірчі Луческу.

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Додамо, що Маркао у вже минулому сезоні зіграв за Галатасарай 39 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Отримав 15 жовтих та одну червону картку.

До слова, бразилець переважно діє у центрі захисту, але в разі необхідності може закрити позицію опорного півзахисника. Очевидно, логіка інформації про переїзд Маркао в УПЛ полягає саме у проблемах Динамо з центром захисту, адже кияни були змушені завершувати сезон з дуже нестабільним Кадірі на цій позиції.

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