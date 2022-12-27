Динамо оцінює можливість здійснити трансфер 17-річного ізраїльтянина, стверджує ведучий SportArenaTV Микита Дмитрулін.

Динамо домовилось про трансфер вінгера Бока Хуніорс

За інформацією джерела, крім Динамо, за Ебрахеймом також стежать пітерський Зеніт та іспанський Вільяреал. Клуби чекають, коли форварду виповниться 18 років, щоб почати переговори. Transermarkt оцінює ізраїльтянина у 250 тисяч євро.

До слова, Ахмад Ебрахейм здатен зіграти на обох флангах та у центрі нападу. За основну команду Хапоеля він дебютував минулого літа. У нинішньому сезоні вже зіграв 12 матчів, у я ких забив один гол та віддав два асисти.

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