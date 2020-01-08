Динамо цікавиться сербським півзахисником – скаути киян переглядали його гру

Київське Динамо продовжує активно моніторити балканський футбольний ринок.

Наприкінці минулого року на матчах сербської Войводини були присутні скаути, які переглядали для київського Динамо півзахисника команди Мірко Топіча, повідомляє Динамоманія.

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За однією з версій, 18-річного футболіста планували залучити до Динамо U-19, аби підсилити команду напередодоні матчів плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Топіч мав би замінити травмованих Володимира Бражка і Миколу Михайленка, які вибули на тривалий термін.

За інформацією видання, основним претендентом на сербського гравця є суперник киян по єврокубках – загребське Динамо.

У поточному сезоні Топіч провів за Войводину 15 поєдинків у всіх турнірах і забив два голи.

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