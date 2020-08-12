Динамо цікавиться підопічним легенди Ліверпуля

Динамо проявляє інтерес до хавбека збірної Фінляндії Глена Камара, інформує 90min.

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Крім того, за підопічним легенди Ліверпуля Стівена Джеррарда слідкує московське Динамо. Рейнджерс хоче виручити понад 10 млн євро за 24-річного Камара. За інформацією видання, кияни готові заплатити таку суму за надійного півзахисника.

Зазначимо, що в сезоні 2019/20 фін провів 39 матчів у всіх турнірах, віддавши лише один асист. Трансферна вартість Камара 1,2 млн євро.

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