Динамо цікавиться підопічним легенди Ліверпуля

Ліга Європи — 00:30 18221
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Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу
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Визначились півфінальні пари Ліги Європи 2019/20 – Шахтар офіційно отримав суперникаЛіга Європи — 11 серп 3014
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Севілья здолала Вулверхемптон завдяки голу на останніх хвилинах та вийшла у півфінал Ліги ЄвропиЛіга Європи — 11 серп 468
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Супряга може стати одноклубником Маліновського – Аталанта хоче придбати форварда ДинамоУкраїна — 11 серп 3767
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Шевченко оголосив розширений список гравців, викликаних у збірну України на матчі Ліги націй – є дебютантиЗбірна України — 11 серп 8195