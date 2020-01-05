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Динамо цікавиться нападником Роми, – ЗМІ

09:50 2960 Читать на русском
Динамо цікавиться нападником Роми, – ЗМІ
Умар Садік / Фото з відкритих джерел

Команда Олексія Михайличенка продовжує активну роботу на трансферному ринку.

Київське Динамо проявляє предметний інтерес до форварда італійської Роми Умара Садіка, повідомляє Динамоманія.

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Цікаво, що 22-річний нападник перейшов у Рому в липні 2015 року і встиг зіграти за римлян лише у 6 поєдинках, в яких забив 2 голи в Серії А. Після цього нігерієць грав лише в оренді – у Спеції, Болоньї, Торіно, Бреді, Рейнджерсі та Перуджі.

Поточним клубом Умара є Партизан, за який у чемпіонаті Сербії він провів 18 матчів і забив 11 голів та віддав 10 результативних передач.

До слова, окрім Динамо на форварда претендує і французький Ліон, який вже запропонував за нігерійця 6 млн євро. Партизан, що має право першочергового викупу гравця, відхилив цю пропозицію, адже планує в майбутньому виручити за нападника не менше 12 млн євро.

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Теги
Динамо Динамо Рома Рома Партизан Партизан Трансфери Трансфери Динамо Київ Умар Садік Умар Садік
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