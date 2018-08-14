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Динамо цікавиться нападником Нанта Еміліаном Сала, якого клуб не відпустив в Уотфорд за 20 мільйонів євро

11:55 963 Читать на русском
Динамо цікавиться нападником Нанта Еміліаном Сала, якого клуб не відпустив в Уотфорд за 20 мільйонів євро
Еміліано Сала / Соцмережі

Нападник Нанта Еміліано Сала потрапив у сферу інтересів київського Динамо та Краснодара.

Еміліано Сала хоче покинути Нант, але його трансфер у Бернлі зірвався, адже у Англії вже зачинилось трансферне вікно. Тепер 27-річним аргентинським нападником цікавляться Краснодар та Динамо, повідомляє Planete-fcnantes.com.

Щоправда сам нападник не горить бажанням переїжджати у Східну Європу.

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Крім того джерело зазначає, що Сала був близьким до переходу в Уотфорд, але керівництво Нанта не задовільнили 20 мільйонів євро, які пропонував англійський клуб за нападника.

Теги
Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Еміліано Сала Еміліано Сала Нант Нант Франція
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