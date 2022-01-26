Динамо цікавиться хавбеком Хоффенхайма – у киян двоє конкурентів
Півзахисник Хоффенхайма Міят Гачіновіч має достатньо варіантів для зміни клубу.
Динамо опинилося серед претендентів на 26-річного серба, повідомляє TuttoMercatoWeb.
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Салернітана вже зв'язалася з Хоффенхаймом щодо можливої оренди Гачіновіча. Втім, Динамо і Кадіс також готові поборотися за атакувального хавбека. Свого часу Хоффенхайм заплатив за гравця Айнтрахта 3 млн євро, а зараз Transfermarkt оцінює його у 2,8 млн.
Зауважимо, що Гачіновіч не може похизуватися стабільною ігровою практикою у поточному сезоні – лише 6 матчів і один асист. Востаннє серб виходив на поле ще 26 жовтня.
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