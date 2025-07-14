"Біло-сині" серйозно зацікавлені у підписанні 23-річного захисника, повідомляє ТаТоТаке.

Металіст 1925 запропонував Динамо 3 млн євро за молоду зірку команди – відома відповідь киян

Кияни хочуть підписати Сідібе до початку другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, для того, щоб підсилити свою оборонну ланку. Словенський клуб готовий відпустити свого футболіста, але Динамо доведеться виплатити близько 500 тисяч євро компенсації.

Ахмед Сідібе може зіграти у центрі захисту, а також на позиціях опорного та центрального півзахисників. Минулого сезону француз провів 38 матчів за Копер, забив 1 гол та віддав 1 асист. Контракт футболіста з клубом розрахований до червня 2027 року.

До слова, Ахмед Сідібе є вихованцем Сент-Етьєна, де він грав за юнацькі та молодіжні команди клубу. У січні 2024 року захисник перейшов до Копера.

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