Венесуельський нападник Дунайської Стреди Ерік Рамірес потрапив на радари Динамо, повідомляє ТаТоТаке.

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Словацький клуб хоче за свого 22-річного гравця, контракт з яким чинний до 30 червня 2024 року, 3 млн євро. Кияни ж готові заплатити половину від зазначеної суми (Transfermarkt править за гравця 2 млн євро). За інформацією ЗМІ кандидатуру Раміреса особисто схвалив Мірча Луческу.

Рамірес міг перейти в Рубін, але в останній момент трансфер не відбувся: за однією версією завадили проблеми зі здоров'ям, за іншою – агенти запросили надто велику комісію.

До слова, минулого сезону Ерік забив у чемпіонаті Словаччини 16 голів. За збірну Венесуели дебютував у жовтні 2020 року у матчі проти Парагваю.

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