Форвард ЦСКА Софія потрапив у сферу інтересів Динамо, повідомляє Topsport.

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Болгарський клуб готовий продати Хорді Кайседо, але вимагає чималу суму. За 24-річного центрфорварда софійці хочуть 5,5 мільйона євро, що стане рекордним вихідним трансфером в історії ЦСКА. Окрім Динамо, інтерес до Кайседо проявляє також турецький Газіантеп.

Нагадаємо, Хорді перейшов у ЦСКА у лютому 2021 року у статусі вільного агента і підписав з болгарами контракт до літа 2025-го. За свій клуб він провів 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 1 результативну передачу. За збірну Еквадору дебютував у червні 2021 року у матчі проти Бразилії (загалом провів 5 поєдинків). Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

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