Під час літнього трансферного вікна Динамо вело перемовини щодо трансферу Іліра Краснічі, повідомляє ТаТоТаке.

25-річний косовар, який може зіграти на позиції центрального захисника та опорника, перебував у лонг-листі киян. Однак Динамо відмовилося платити за футболіста один мільйон євро, який вимагав клуб з Ковалівки. Крім того, гравець не надто вразив селекційний штаб "біло-синіх".

Нагадаємо, Ілір Краснічі перейшов до Колоса у вересні 2024 року з косовського Ллапі. У поточному сезоні захисник провів 6 матчів за Колос, результативними діями не відзначився. В доробку Іліра є 14 поєдинків за національну збірну Косова. Його контракт з Колосом розрахований до 30 червня 2027 року.

