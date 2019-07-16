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Динамо цікавилось лідером Карпат

15:16 1847 Читать на русском
Динамо цікавилось лідером Карпат
Франціско Ді Франко / фото: ФК Карпати

Динамо хотіло зміцнити лінію півзахисту лідером Карпат.

Київське Динамо у травні цього року проявляло інтерес до 24-річного хавбека львівських Карпат Франціско Ді Франко, повідомляє Динамоманія.

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Нагадаємо, Ді Франко перейшов у стан "левів" влітку 2017-го з дублю Бока Хуніорс на правах оренди, згодом аргентинець став повноцінним гравцем Карпат, а наприкінці минулого сезону часто виходив на поле з капітанською пов'язкою.

До слова, у сезоні 2018/19 Ді Франко зіграв за Карпати 33 поєдинки в усіх турнірах, де забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

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Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Карпати Карпати Франціско Ді Франко Франціско Ді Франко
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