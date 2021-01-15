Динамо організує прямі трансляції всіх контрольних поєдинків команди на офіційному YouTube-каналі та на телеканалі "Спорт 1".

Динамо прибуло в ОАЕ на перший тренувальний збір

На офіційному сайті клубу, сторінках Динамо у соцмережах та телеканалі "Спорт 1" також планується докладне висвітлення тренувального процесу. Крім того, планується випуск відео щоденників про події, які відбуваються на зборах команди.

Нагадаємо, що Динамо прибуло в ОАЕ на тренувальний збір та планує провести 3-4 спаринги. Два суперники киян вже відомі – варшавська Легія (18 січня) та солігорський Шахтар Романа Григорчука (21 січня).

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