Динамо транслюватиме контрольні матчі на відкритих каналах – вболівальники матимуть широкий вибір
Київське Динамо серйозно підійшло до висвітлення контрольних матчів на тренувальних зборах.
Динамо організує прямі трансляції всіх контрольних поєдинків команди на офіційному YouTube-каналі та на телеканалі "Спорт 1".
Динамо прибуло в ОАЕ на перший тренувальний збір
На офіційному сайті клубу, сторінках Динамо у соцмережах та телеканалі "Спорт 1" також планується докладне висвітлення тренувального процесу. Крім того, планується випуск відео щоденників про події, які відбуваються на зборах команди.
Нагадаємо, що Динамо прибуло в ОАЕ на тренувальний збір та планує провести 3-4 спаринги. Два суперники киян вже відомі – варшавська Легія (18 січня) та солігорський Шахтар Романа Григорчука (21 січня).
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