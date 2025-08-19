"Я читав такий інсайд, його запустили до якихось медіа. Але мені навіть смішно про це думати. Навіть якби теоретично була ймовірність такої зустрічі щодо головного тренера Динамо, то тоді це киянам точно б не допомогло. Жоден тренер. Тому дуже хочу вірити, що це неправда", – сказав Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

Раніше з'явилася інформація, що Олександр Шовковський може бути звільнений з посади головного тренера через невихід до основної стадії Ліги чемпіонів. Серед потенційних наступників Шовковського називався його нинішній асистент Олег Гусєв.

Нагадаємо, київське Динамо двічі поступилося кіпрському Пафосу (0:1, 0:2) у кваліфікації ЛЧ та вилетіло до Ліги Європи.

