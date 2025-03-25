Київське Динамо вже цими вихідними має зіграти свій виїзний матч УПЛ із Рухом, але затримається у Львові.

Матч Динамо та Руха в рамках УПЛ запланований на 29 березня, тож кияни мають у п'ятницю прибути до Львова. Однак після гри "біло-сині" не повернуться до Києва, а залишаться у місті Лева, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Річ у тім, що вже 2-го квітня має відбутись матч 1/4 фіналу Кубка України Рух – Динамо. Саме через це тренерський штаб Динамо ухвалив рішення не повертатися до Києва після першої зустрічі з львів’янами. До столиці України "біло-сині" повернуться 3 квітня, а до цього житимуть та тренуватимуться у Львові.

Варто зазначити, що обидва матчі Рух – Динамо відбудуться на Арені Львів, початок о 18:00.

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