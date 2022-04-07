Тбіліське Динамо направило гуманітарний вантаж до організованого донецького Шахтаря притулку для вимушених переселенців, який знаходиться на території "Арени Львів".

Гуманітарна допомога включає 200 комплектів спеціальних предметів домашнього вжитку, перелік яких був наданий тбіліцям українською стороною.

Президента тбіліського Динамо Романа Піпія прокоментував це рішення.

"З першого дня ми уважно стежимо за війною, що триває в Україні, і підтримуємо наших українських друзів. Цією допомогою ми хочемо ще ясніше продемонструвати нашу підтримку. Від свого імені, від імені вболівальників та наших ветеранів ми знову висловлюємо солідарність дружньому народові. Слава Україні, Слава Грузії!" – сказав Роман Піпія.

Після відправки гуманітарної допомоги до Львова тбіліський клуб провів ще один захід на підтримку України.

Тбілісці перерахували 10 тисяч ларі до фонду допомоги дружній країні. Частину зазначеної суми було зібрано від продажу квитків на матч Динамо Тбілісі – Діла Горі, а частина була мобілізована новоствореним фондом #capitanfund.

Кожен з нас глибоко засмучений війною, що триває в Україні, і ми хочемо, щоб вона закінчилася якнайшвидше. З першого дня ми різними способами намагалися допомогти та підтримати наших українських друзів. Капітанський фонд був створений на початку сезону для допомоги нужденним, але ми вважаємо, що зараз допомоги кожного з нас потребує саме Україна,

– сказав капітан команди Георгій Папава.