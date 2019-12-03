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Динамо та Зорю розсудить Абдула: УПЛ оголосила суддівські призначення на матчі 17-го туру

22:18 659 Читать на русском
Динамо та Зорю розсудить Абдула: УПЛ оголосила суддівські призначення на матчі 17-го туру
Анатолій Абдула / фото з відкритих джерел

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 17-го туру української Прем'єр-ліги.

Центральний матч 17-го туру УПЛ, у якому зійдуться Динамо та Зоря, буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з Анатолієм Абдулою, інформує офіційний сайт УАФ.

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6 грудня, п'ятниця

Шахтар – Олімпік – Дмитро Бондаренко (Одеса).

7 грудня, субота

Олександрія – Ворскла – Юрій Можаровський (Львів).

Колос – СК Дніпро-1 – Максим Козиряцький (Запоріжжя).

8 грудня, неділя

Маріуполь – Львів – Сергій Бойко (Київська область).

Карпати – Десна – Денис Шурман (Київська область).

Динамо – Зоря – Анатолій Абдула (Харків).

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Теги
УПЛ Анатолій Абдула Динамо Динамо Зоря Зоря
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