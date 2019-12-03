Динамо та Зорю розсудить Абдула: УПЛ оголосила суддівські призначення на матчі 17-го туру

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 17-го туру української Прем'єр-ліги.
Центральний матч 17-го туру УПЛ, у якому зійдуться Динамо та Зоря, буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з Анатолієм Абдулою, інформує офіційний сайт УАФ.
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6 грудня, п'ятниця
Шахтар – Олімпік – Дмитро Бондаренко (Одеса).
7 грудня, субота
Олександрія – Ворскла – Юрій Можаровський (Львів).
Колос – СК Дніпро-1 – Максим Козиряцький (Запоріжжя).
8 грудня, неділя
Маріуполь – Львів – Сергій Бойко (Київська область).
Карпати – Десна – Денис Шурман (Київська область).
Динамо – Зоря – Анатолій Абдула (Харків).
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