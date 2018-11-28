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Динамо та Зоря підтримають Олімпік у висловленні недовіри Баранці на загальних зборах команд УПЛ 6 грудня, – ЗМІ

18:36 516 Читать на русском
Динамо та Зоря підтримають Олімпік у висловленні недовіри Баранці на загальних зборах команд УПЛ 6 грудня, – ЗМІ
Франческо Баранка / Фото ФФУ

Стало відомо, коли відбудуться загальні збори клубів-учасників УПЛ.

Як повідомляє видання FootBoom, загальні збори клубів Української Прем’єр-ліги відбудуться 6 грудня у Києві у Будинку Футболу.

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На зборах будуть розглядатись питання розширення УПЛ до 16 команд, та питання щодо висловлення недовіри голові Комітету етики та чесної гри Франческо Баранці, на основі листа Олімпіка.

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Також повідомляється, що ряд українських клубів не задоволені роботою італійця. Олімпік, ймовірно, підтримають луганська Зоря та київське Динамо.

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Динамо Динамо Зоря Зоря Олімпік Олімпік формат УПЛ Франческо Баранка УПЛ
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