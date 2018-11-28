Динамо та Зоря підтримають Олімпік у висловленні недовіри Баранці на загальних зборах команд УПЛ 6 грудня, – ЗМІ

Стало відомо, коли відбудуться загальні збори клубів-учасників УПЛ.

Як повідомляє видання FootBoom, загальні збори клубів Української Прем’єр-ліги відбудуться 6 грудня у Києві у Будинку Футболу.

Баранка: Справи договірних матчів Іллічівця та ФК Суми пов'язані між собою

На зборах будуть розглядатись питання розширення УПЛ до 16 команд, та питання щодо висловлення недовіри голові Комітету етики та чесної гри Франческо Баранці, на основі листа Олімпіка.

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Також повідомляється, що ряд українських клубів не задоволені роботою італійця. Олімпік, ймовірно, підтримають луганська Зоря та київське Динамо.