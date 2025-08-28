Першу пропозицію Жирони в розмірі 9 млн євро Київ відхилив через наявну клаусулу в 20 млн. Проте, завдяки активному втручанню Пере Гвардіоли (голова правління клубу, – прим) та наполяганню самого гравця разом із його сім’єю та агентами, сторони домовилися про суму 15 млн євро та 20% від подальшого перепродажу, повідомляє Динамо Київ Inside.

За інформацією джерела, наразі узгоджуються лише деталі особистого контракту Ваната та розподілу платежів. Президент Динамо наполягає на максимум двох траншах (8+7 млн) протягом календарного року, тоді як Жирона пропонує три виплати по 5 млн упродовж півтора сезону.

Зазначається, що відсутність Ваната у сьогоднішній заявці Динамо на матч пояснюється взаємною домовленістю з клубом з метою убезпечити гравця від можливих травм до завершення угоди.

Нагадаємо, що раніше Футбол 24 повідомляв: "червоно-білі" суттєво наблизилися до суми в 15 млн євро та вимог Динамо, і наступні два дні стануть вирішальними для завершення трансферу.

23-річний Ванат виступає за першу команду Динамо з 2021 року. Він також зіграв 11 матчів за збірну України, в яких забив 2 м'ячі.

