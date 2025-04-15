"У Ярмоленка загалом 112 голів у чемпіонаті України. Можливо, слід говорити про "вічний рекорд" Максима Шацьких, до якого 12 голів, а 13, щоб побити. Якщо поглянути на темпи результативності Ярмоленка (8 голів минулого сезону, поки 5 цього), то по-хорошому йому потрібно ще добрячі 2 сезони, щоб перевершити рекорд.

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За моєю інформацією, Ярмоленко у свої 35 збирається грати далі. Дай Бог, щоб обходилось без травм. Якщо цей сезон Андрій Миколайович завершує без травм, то все йде до продовження контракту. За моєю інформацією, вже зараз ведуться перемовини з керівництвом Динамо про те, щоб запропонувати Ярмоленку контракт на один рік.

По суті посада спортивного директора, яку йому обіцяли, нікуди не дінеться. Навіть без цього "крісла" Ярмоленко виконує функції спортивного директора, адже без його погодження, без його "візи" в команді майже нічого не відбувається. Когось продати, купити – погоджує Андрій Ярмоленко. Я тут Америку нікому не відкрию.

Такі повноваження, як зараз у Ярмоленка, я згадую лише у двох гравців. Щоб дуже глибоко не копати – Ліонель Мессі в Барселоні та Кріштіану Роналду, який навіть зараз в Саудівській Аравії диктує керівництву. Так само зараз Андрій Ярмоленко – по суті граючий спортивний директор", – заявив Бурбас у ефірі своєї передачі.

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