Динамо та Шахтар продовжують стежити за Карраскалем

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль продовжує перебувати на радарі одразу кількох клубів – як українських, так і іноземних.

Карпати отримали декілька пропозицій щодо трансферу Хорхе Карраскаля. Днями повідомлялось, що послуги 20-річного колумбійця запропонували Рівер Плейту. Щоправда, досі невідомо, чи аргентинський гранд буде намагатись придбати футболіста. Також хавбеком активно цікавиться турецький Бешикташ.

Крім того, за Карраскалем досі стежать Шахтар та Динамо, про інтерес яких до футболіста стало відомо ще минулого року, повідомляє La Pelotona.

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Нагадаємо, Хорхе Карраскаль перейшов в Карпати в 2017 році. Минулого сезону в 22 матчах півзахисник забив 6 голів та віддав 2 асисти. В нинішньому сезоні колумбієць дещо здав – зіграв 16 матчів, у яких не забив жодного гола, натомість отримав 7 жовтих карток. Його контракт з львівським клубом розрахований до літа 2022 року.

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