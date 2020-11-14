Динамо та Шахтар отримали штраф від УЄФА за порушення на матчах Ліги чемпіонів
УЄФА вирішив покарати українські клуби через недотримання правил під час організації поєдинків ЛЧ.
Динамо оштрафували на 19 тисяч євро через порушення у матчі з Ювентусом (0:2), який проходив на НСК Олімпійський. 5 тисяч євро – штраф за недотримання мінімальних вимог медичного протоколу УЄФА, решта суми – через блокування проїздів до стадіону, йдеться у повідомленні УЄФА.
УЄФА дискваліфікував Каштру на один єврокубковий матч
Шахтар покарали за поєдинок з Інтером (0:0). "Гірники" отримали штраф у розмірі 15 тисяч євро за несвоєчасний початок зустрічі. Цікаво, що за це дискваліфікували на один матч ЛЧ наставника донеччан Луїша Каштру, адже саме він винен у затримці.
Зауважимо, на оплату штрафів УЄФА клуби мають 90 днів з моменту отримання відповідного рішення дисциплінарного органу.
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