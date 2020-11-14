Динамо оштрафували на 19 тисяч євро через порушення у матчі з Ювентусом (0:2), який проходив на НСК Олімпійський. 5 тисяч євро – штраф за недотримання мінімальних вимог медичного протоколу УЄФА, решта суми – через блокування проїздів до стадіону, йдеться у повідомленні УЄФА.

УЄФА дискваліфікував Каштру на один єврокубковий матч

Шахтар покарали за поєдинок з Інтером (0:0). "Гірники" отримали штраф у розмірі 15 тисяч євро за несвоєчасний початок зустрічі. Цікаво, що за це дискваліфікували на один матч ЛЧ наставника донеччан Луїша Каштру, адже саме він винен у затримці.

Зауважимо, на оплату штрафів УЄФА клуби мають 90 днів з моменту отримання відповідного рішення дисциплінарного органу.

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