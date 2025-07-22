У разі потрапляння в плей-офф відбору Ліги Європи українські Динамо та Шахтар завдяки клубному рейтингу отримають потенційно простіших суперників ніж на попередніх стадіях єврокубків.

Динамо дозаявило трьох гравців на Лігу чемпіонів

Нагадаємо, що київське Динамо у рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26 зіграє з Хамрун Спартанс. Переможець цієї пари пройде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і зустрінеться з переможцем пари Пафос – Маккабі Тель-Авів. Невдаха ж опуститься до Ліги Європи, де зіграє з тим, хто поступиться у парі Пафос – Маккабі Тель-Авів.

Таким чином, у випадку виходу до плей-офф другого за силою єврокубка, Динамо та Шахтар будуть "сіяними" та отримають наступних потенційних суперників: Рієка, Шелбурн, Генк, РФС, Кайрат, Зріньські, Брейдаблік, Лінкольн, Ноа, КуПС, Слован, Абердін, Дріта, Шкендія, Банік, АЕК Ларнака, Сігма, Самсунспор.

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