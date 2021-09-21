Динамо та Шахтар напередодні Суперкубка України повідомили рейтинги своїх гравців у футбольному симуляторі FIFA 22.

Найкращим у складі Шахтаря став Марлос, який отримав рейтинг 81. Ще один гравець "гірників" отримав рейтинг 80 балів – Ісмаїлі, а замикає топ-3 Тарас Степаненко з показником 79, інформує твіттер Шахтаря.

Збірна України вперше з'явиться у симуляторі FIFA

Футболісти Динамо мають дещо гірші рейтинги. Найкращим у киян став Віктор Циганков з оцінкою 80. Другим є Беньямін Вербіч з показником 77, а на третьому місці одразу троє гравців – Буяльський, Шапаренко та Миколенко отримали рейтинг 76, повідомляє офіційний Instagram Динамо.

Зазначимо, що у FIFA 22 вперше офіційно з'явиться збірна України – наша національна команда перемогла у голосуванні на сайті FIFPlay.

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