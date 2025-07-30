Динамо та Шахтар дізнались арбітрів на свої матчі 1-го туру УПЛ 2025/26
Українська асоціація футболу призначила офіційних осіб на матчі 1-го туру нового сезону.
Матчі 1-го туру УПЛ 2025/26 розтягнуться аж на чотири дні – з 1-го по 4 серпня, повідомляє офіційний сайт УАФ.
1 cерпня, п'ятниця
Колос – Кривбас – головний арбітр – Роман Блавацький, арбітр VAR – Андрій Коваленко.
Рух – СК Полтава – головний арбітр – Михайло Райда, арбітр VAR – Дмитро Євтухов.
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2 серпня, субота
Верес – Динамо – головний арбітр – Олексій Деревінський, арбітр VAR – Віталій Романов.
Зоря – ЛНЗ – головний арбітр – Денис Шурман, арбітр VAR – Олександр Афанасьєв.
3 серпня, неділя
Кудрівка – Олександрія – головний арбітр – Євген Цибулько, арбітр VAR – Олександр Шандор.
Епіцентр – Шахтар – головний арбітр – Клим Заброда, арбітр VAR – Володимир Новохатній.
Карпати – Полісся – головний арбітр – Дмитро Панчишин, арбітр VAR – Микола Балакін.
4 серпня, понеділок
Металіст 1925 – Оболонь – головний арбітр – Олег Когут, арбітр VAR – Віктор Копієвський.
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