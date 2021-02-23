УЄФА призначив бригади арбітрів на матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи, серед учасників яких і Динамо з Шахтарем.

Виїзний поєдинок Динамо з Брюгге обслуговуватиме 34-річний сербський арбітр Срджан Йовановіч, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Асистентами призначені Урош Стойковіч та Мілан Міхайловіч.

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Додамо, що Йовановіч двічі працював на матчах українських команд. У 2020 році Йовановіч розсудив домашній матч Шахтаря з Реалом (2:0), а молодіжна збірна України перемогла Грецію із тим самим рахунком у 2017 році.

Шахтар та Маккабі Т-А розсудить іспанець Хосе Марія Санчес Мартінес, допомагатимуть йому Рауль Кабаньєро Мартінес та Іньїго Прієто Лопес де Сераїн. Арбітр працював на 10 матчах Ліги Європи, проте його шляхи з українськими клубами не перетинались.

Додамо, що Динамо та Шахтар проведуть свої поєдинки 25 лютого. "Гірники" зіграють з Маккабі Т-А о 19:55, а кияни розпочнуть виїзний поєдинок з Брюгге о 22:00.

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