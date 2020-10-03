Хесус Хіменес, нападник польського Гурніка, може підсилити один із грандів чемпіонату України.

Переговори представників нападника із Динамо або Шахтаря перебувають у завершальній стадії, повідомляє Przegladsportowy. Цікаво, що видання не зазначає, який із українських грандів намагається придбати Хіменеса.

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Основна позиція гравця – центральний форвард, також він здатен зіграти атакувального півзахисника і лівого вінгера. Transfermarkt оцінює Хіменеса в 1 млн євро, а контракт з Гурніком розрахований до літа 2022 року.

До слова, Хіменес у поточному сезоні відзначився 5 голами у 5 матчах польської Екстракляси. Загалом, Хесус відзначився 25 м'ячами і 18 асистами у 88 зустрічах.

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