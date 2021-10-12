Каталонська влада з п'ятниці (15 жовтня) дозволить повну заповнюваність стадіонів на спортивних подіях, інформує Mundo Deportivo.

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Ця новина явно повинна додати настрою Барселоні та її фанатам. Після міжнародної паузи "блаугранас" проведуть три поспіль матчі на Камп Ноу. Це поєдинок з Динамо в ЛЧ (20 жовтня), а також два в чемпіонаті – з Валенсією (17 жовтня) і Класіко проти Реала (24 жовтня). На трибуни зможуть прийти майже 100 тисяч людей замість 25-ти в період обмежень.

Нагадаємо, що зараз Барселона посідає дев'яту сходинку Прімери, а в Лізі чемпіонів зазнала розгромних поразок від Баварії та Бенфіки по 0:3.

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