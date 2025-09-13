КДК УАФ розглянув матеріали поєдинку між Динамо та Поліссям, який відбувся 31 серпня 2025 року і застосував санкції до обох команд, про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Біло-сині" зобов'язані сплатити грошовий внесок у розмірі 30 тисяч гривень за використання вболівальниками піротехнічних засобів.

Полісся отримало попередження від УАФ за недотримання регламентних норм, а саме неявку футболіста житомирян на флеш-інтерв’ю. Також обидва клуби були попереджені за затримку часу початку матчу.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Полісся завершився впевненою перемогою киян – 4:1. Наразі підопічні Олександра Шовковського очолюють турнірну таблицю УПЛ, а Полісся перебуває лише на 11-й позиції з трьома набраними балами.

