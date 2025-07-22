Суперкомп’ютер Football Meets Data оцінив шанси українських клубів на вихід у 3-й кваліфікаційний раунд єврокубків

За прогнозом Football Meets Data найбільші перспективи має Динамо Київ із ймовірністю успіху 92% у матчі проти Хамрун Спартанс.

Динамо та Шахтар отримали парадоксальний розклад у плей-офф ЛЄ – легші суперники, ніж на попередніх етапах

Шахтар же у протистоянні з Бешикташем оцінюється з шансом на прохід 56%.

Полісся, яке зустрінеться з Санта-Коломою, має високі шанси – 89%, а Олександрія у двобої з Партизаном може розраховувати на 45% успіху.

Нагадаємо, що перший матч Динамо проти Санта-Коломи відбудеться вже сьогодні, 22 липня. Початок о 20:00.

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