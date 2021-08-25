Феррейра Сідклей близький до переходу у грецький ПАОК, повідомляє Sportime.gr.

Динамо може відпустити Сідклея в клуб сина Луческу

Вже 26 серпня у Салоніках очікують на прибуття 28-річного бразильця. Раніше зазначалось, що грецький та український клуби обговорювали оренду Феррейри з можливим правом викупу.

Сідклей не зумів закріпитись у команді Луческу, за минулий сезон УПЛ бразилець провів лише 7 матчів. ПАОК у попередньому розіграші грецької першості фінішував 4-м.

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