Динамо та ПАОК домовились щодо Сідклея, – ЗМІ
23:25 - Читать на русском
Бразильський оборонець Динамо Феррейра Сідклей вже спакував валізи.
Феррейра Сідклей близький до переходу у грецький ПАОК, повідомляє Sportime.gr.
Динамо може відпустити Сідклея в клуб сина Луческу
Вже 26 серпня у Салоніках очікують на прибуття 28-річного бразильця. Раніше зазначалось, що грецький та український клуби обговорювали оренду Феррейри з можливим правом викупу.
Сідклей не зумів закріпитись у команді Луческу, за минулий сезон УПЛ бразилець провів лише 7 матчів. ПАОК у попередньому розіграші грецької першості фінішував 4-м.
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