Динамо та Олександрія дізналися потенційних суперників у Лізі Європи – склад усіх кошиків для жеребкування

Визначилися усі учасники групового етапу Ліги Європи в сезоні-2019/20.

У п'ятницю, 30 серпня, в Монако (о 14:00) відбудеться жеребкування групового турніру Ліги Європи, за підсумками якої 48 клубів розподілять на 12 груп по чотири команди в кожній.

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Додамо, що команди з однієї національної асоціації не можуть зустрітися на груповому етапі і, згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, клуби з Росії та України будуть розведені.

Кошик 1

Севілья, Арсенал, Порту, Рома, Манчестер Юнайтед, Динамо, Бешикташ, Базель, Спортінг, ЦСКА, Вольфсбург, Лаціо.

Кошик 2

ПСВ, Краснодар, Копенгаген, Селтік, Брага, Гент, Борусія М, Янг Бойз, Астана, Лудогорець, АПОЕЛ, Айнтрахт

Українці у кваліфікації Ліги Європи: Зубков приєднався до рятунку Ференцвароша, Пластун голом допоміг Генту пройти Рієку

Кошик 3

Сент-Етьен, Фейєнорд, Карабах, Хетафе, Еспаньйол, Мальме, Партизан, Стандард, Вулверхемптон, Ренн, Русенборг, Башакшехір

Кошик 4

АЗ,Трабзонспор, Олександрія, ЛАСК, Вольфсберг, Дюделанж, Слован, Лугано, Рейнджерс, Віторія Гімараєш, Клуж, Ференцварош.