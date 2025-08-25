Динамо та Металіст 1925 борються за партнера легенди Реала по збірній
Гравець збірної Коста-Рики Крейчел Перес зацікавив українські клуби.
20-річний вінгер Крейчел Перес з Алахуеленсе може перебратися в УПЛ, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.
Скандальний вінгер може покинути Динамо – він відмовив двом клубам з Франції, на черзі команди з Бельгії та Туреччини
Юний костариканець потрапив у сферу інтересів Динамо та Металіста 1925. Кияни хочуть використовувати гравця на фланзі, тоді як харківська команда бачить в ньому заміну Владлену Юрченку на позиції десятки.
Півзахисник попри свій молодий вік в січні 2025 був викликаний в збірну Коста-Рики, де зіграв один матч разом із легендарним воротарем Реала Кейлором Навасом.
В сезоні 2025/26 Крейчел Перес забив 2 м'ячі та віддав одну гольову передачу в офіційних матчах за Алахуеленсе.
