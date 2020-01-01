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Динамо та Корінтіанс узгодили оренду Сідклея, – ЗМІ

11:48 373 Читать на русском
Динамо та Корінтіанс узгодили оренду Сідклея, – ЗМІ
Феррейра Сідклей / Фото з відкритих джерел

Динамо погодилось відпустити Сідклея у Корінтіанс на умовах бразильського клубу.

Здається, сага з переходом 26-річного бразильського захисника київського Динамо добігає свого кінця. Кияни досягли з Корінтіансом угоди щодо трансферу лівого латераля команди Сідклея, повідомляє видання Gazeta Esportiva.

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Раніше керівництво столичного клубу відкидало будь-які варіанти щодо гравця окрім повноцінного трансферу. Однак, зрештою, після довгих перемовин, погодилось відпустити футболіста у річну оренду до кінця 2020 року. Наразі немає інформації щодо суми, яку бразильський клуб виплатить Динамо за послуги Сідклея, однак раніше у ЗМІ фігурувала цифра у розмірі 1 млн євро на рік за оренду або 5 млн євро за повноцінний перехід.

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Корінтіанс погодився виплачувати захиснику таку ж зарплатню, яку він мав у Києві, тож тепер остаточне слово за представниками Сідклея з агентства ОТВ. Очікується, що перехід буде завершено до п'ятниці, але все ще існує ймовірність, що трансфер може зірватися.

Нагадаємо, у поточному сезоні Сідклей не зіграв за головну команду Динамо жодного офіційного матчу. Авторитетний портал Тransfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйони євро. Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2023 року.

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