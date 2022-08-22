"1+1 media" підтримує вболівальників і поціновувачів українського футболу та зробить безкоштовними трансляції матчів українських футбольних клубів у межах чемпіонату України з футболу сезону 2022/2023. Зокрема, у відповідь на офіційні звернення клубів на ресурсах групи транслюватимуться ігри ФК Динамо Київ, СК Дніпро-1, Зоря, Металіст.

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З цими клубами у групи "1+1 media" є чинні багаторічні та довгострокові контракти. Разом з тим, цьогоріч футбольні клуби передали права на трансляцію матчів УПЛ на безоплатній основі, пояснюючи це важливістю врахування інтересів усіх вболівальників, максимального поширення футбольного контенту та безкоштовного доступу до нього.

Зі свого боку, "1+1 media" забезпечить максимальну безкоштовну дистрибуцію матчів і створюватиме додатковий контент, повʼязаний з цією важливою футбольною подією. Так, показ матчів відбуватиметься на загальнодоступних національних телеканалах 2+2 та УНІАН, які мовлять у цифровому ефірі, що забезпечує широке покриття по всій Україні.

Також прямі ефіри будуть доступні на YouTube-каналах спортивних проєктів "1+1 media" – FootballHub і Профутбол Digital. Спортивні журналісти та коментатори готуватимуть сюжети, спеціальні випуски програм та розповідатимуть про перебіг подій чемпіонату. Інформація щодо того, який саме телеканал транслюватиме конкретні матчі, анонсуватиметься додатково", – йдеться у повідомленні.

Перший матч, який буде транслювати "1+1 media", стане поєдинок Зоря – Ворскла, який запланований на 23 серпня, початок о 15:00.

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