Динамо та Чорноморець розсудить Шандор – призначення арбітрів на 15-й тур УПЛ
Українська асоціація футболу оголосила імена рефері, які працюватимуть на прийдешніх матчах еліти.
Матчі 15-го туру розтягнуться на 4 дні, але лише на трьох зустрічах із восьми буде використовуватись система VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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19 листопада
19:30. Чорноморець – Динамо – Шандор О. А. (Львів). Арбітр VAR – Деревінський О. О. (Хмельницький).
20 листопада
14:00. Львів – Зоря – Іванов Ю. В. (Донецька обл.).
17:00. Шахтар – Рух – Арановський Є. А. (Київ). Арбітр VAR – Бойко С. М. (Київська обл.).
19:30. СК Дніпро-1 – Олександрія – Коваленко А. А. (Полтава). Арбітр VAR – Монзуль К. В. (Харків).
21 листопада
14:00. Минай – Інгулець – Блавацький Р. А. (Львів).
17:00. Ворскла – Маріуполь – Козик Я. В. (Мукачево).
19:30. Десна – Колос – Козиряцький М. С. (Запоріжжя).
22 листопада
19:30. Верес – Металіст 1925 – Солов'ян О. М. (Київ).
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