Динамо перемогло Сьйон у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі Динамо – Сьйон на "Футбол 24".

Динамо вирішило долю зустрічі подвійним ударом в середині першого тайму. На 24-й хвилині Тимчик заробив пенальті, який взявся виконувати Жерсон Родрігес. Люксембуржець програв дуель кіперу Сьйона, однак сам прибіг на добивання.

Динамо впевненою перемогою над Сьйоном подолало нічийний синдром на зборах – Шкурін забив, Супряга і Кулач розчарували

Дуже скоро Шкурін подвоїв перевагу. Білоруський новачок Динамо холоднокровним ударом у нижній кут завершив контратаку – другий гол Іллі у двох матчах! Сьйон відповів кількома гострими випадами, але Денис Бойко діяв надійно. По перерві оновлені склади команд на рахунок не вплинули – 2:0.