Динамо – Сьйон: стартові склади і онлайн-трансляція матчу
У рамках тренувального збору в Альпах київське Динамо проведе спаринг зі швейцарським Сьйоном. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Динамо – Сьйон розпочнеться о 19:30 за київським часом. Товариський поєдинок чемпіона України можна переглянути онлайн на клубному YouTube-каналі "біло-синіх" безпосередньо в цій новині.
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Стартові склади команд:
Динамо: Бойко – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Дубінчак – Андрієвський, Шепелєв – Антюх, Буяльський, Родрігес – Шкурін
Сьйон: Фаюлу, Андерссон, Зок, Карлен, Гргіч, М. Родрігес, Тосетті, Ндойє, Саінтіні, Телер, Оаро
Динамо – Сьйон: пряма відеотрансляція спарингу 14.07.2021: