Динамо судитиметься в Лозанні щодо заборгованості Ленсу

Київське Динамо очікує суд у CAS щодо справи заборгованості своєму колишньому футболісту Джермейну Ленсу.

У Лозанні відбудеться засідання у справі Динамо проти Джермейна Ленса, повідомляє офіційний сайт CAS.

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Причиною стала заборгованість киян перед футболістом по зарплаті та накладання штрафів. Раніше ФІФА обрала сторону голландця.

Джермейн Ленс виступав у складі Динамо з 2013 по 2015 роки і виграв чемпіонат та Кубок України, а також дійшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.

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