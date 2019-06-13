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Динамо судитиметься в Лозанні щодо заборгованості Ленсу

12:31 843 Читать на русском
Динамо судитиметься в Лозанні щодо заборгованості Ленсу
Джермейн Ленс / ФК Динамо Київ

Київське Динамо очікує суд у CAS щодо справи заборгованості своєму колишньому футболісту Джермейну Ленсу.

У Лозанні відбудеться засідання у справі Динамо проти Джермейна Ленса, повідомляє офіційний сайт CAS.

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Причиною стала заборгованість киян перед футболістом по зарплаті та накладання штрафів. Раніше ФІФА обрала сторону голландця.

Джермейн Ленс виступав у складі Динамо з 2013 по 2015 роки і виграв чемпіонат та Кубок України, а також дійшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.

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Динамо Динамо Джермейн Ленс Джермейн Ленс Спортивний арбітражний суд в Лозанні
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