Динамо – Стяуа: пряма трансляція другого матчу киян у Марбельї

Динамо – Стяуа: пряма відео трансляція другого матчу киян (23.01.2019) на зборах у Марбельї

Київське Динамо проводить сьогодні, 23 січня, свій 2-й контрольний матч на зборах в Іспанії. Суперником команди Хацкевича стане легендарний румунський клуб Стяуа.

У першій грі після відпустки Динамо розгромило Бохум, а іспанський форвард Фран Соль дебютував за український колектив, тоді як інший нападник Назарій Русин оформив дубль.

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Цікаво, що матч викликав колосальний ажіотаж. Гру, яку транслювали лише в Інтернеті, подивились на офіційному Ютуб-каналі Динамо 127 тисяч вболівальників. Відео голів і огляд матчу зібрало 170 тисяч переглядів.

Зустріч Динамо – Стяуа стартує 23-го січня о 17:00 за київським часом. Обидві команди йдуть на 2-й сходинці свого чемпіонату. Пряму трансляцію спарингу дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Відзначимо, що у своїй історії Динамо двічі поступалось Стяуа, а тричі перемагало. Одного разу команди зійшлись у Суперкубку УЄФА – румуни перемогли у 1987-му році 1:0.

До слова, наступний матч Динамо проведе проти Спарти в суботу, 26-го січня, о 13:00 за Києвом.

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Динамо – Стяуа: пряма відео трансляція матчу 23.01.2019