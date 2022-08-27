Динамо стартує у Лізі Європи матчем проти Фенербачхе – розклад поєдинків киян у сезоні 2022/23
"Біло-сині" розпочнуть похід за єврокубком виїзним матчем з турками.
Динамо дізналось календар матчів у груповому етапі Ліги Європи. Підопічні Мірчі Луческу стартують у другому за силою євротурнірі поєдинком проти Фенербачхе. Перша дуель старих знайомих відбудеться у Стамбулі 8 вересня. Перший умовно домашній поєдинок пройде 15 вересня проти кривдника СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака.
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Календар матчів Динамо у Лізі Європи сезону 2022/23:
8 вересня – Фенербахче – Динамо – 19:45
15 вересня – Динамо – АЕК Ларнака – 22:00.
6 жовтня – Ренн – Динамо – 22:00
13 жовтня – Динамо – Ренн – 19:45
27 жовтня – АЕК Ларнака – Динамо – 19:45
3 листопада – Динамо – Фенербахче – 22:00
Нагадаємо, домашні єврокубкові матчі Динамо проводитиме у Кракові (Польща) на стадіоні команди Євгена Коноплянки – Краковії.
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