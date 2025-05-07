Півзахисник Самба Діалло не входить у плани головного тренера киян Олександра Шовковського. Навіть у статусі гравця ротації. Виходячи з цього, клуб має намір позбутися гравця.

Динамо влітку позбудеться легіонера з Венесуели – Шовковському він не потрібен

За даними INSIDE UPL, влітку Динамо буде шукати гравцеві новий клуб, який захоче його собі в оренду, але обов'язково з опцією викупу.

З вересня 2024 року 22-річний Діалло грає на правах оренди за Хапоель з Єрусалима. У нинішньому сезоні він провів за команду у всіх турнірах 19 матчів, забив 3 голи.

Самба Діалло має з Динамо контракт до 31 грудня 2026 року.

"Сабо з Гордоном привели на базу Динамо якусь бабу": Бебех – про книгу Лужного, хейт через Сирського і підйом на Еверест