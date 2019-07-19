Динамо співпрацюватиме зі Слованом: між командами відбудеться трансфер вже наступного тижня, – ЗМІ

Київський клуб підписав угоду про довготривале партнерство з чеським Слованом.

Слован з Лібереца та Динамо домовились про співпрацю, повідомили у шоу "ТаТоТаке".

Русин та Сідклей не потрапили до заявки Динамо на сезон 2019/20

Партнерство між клубами матиме системний характер. Очікується, що вже наступного тижня до табору словацької команди приєднається молодий гравець "біло-синіх". Прізвище футболіста поки не оголошується.

До слова, раніше за Слован вже грали українські гравці, яких Динамо віддавало в оренду. Мова йде про Сергія Рибалку та Владислава Калітвінцева.

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