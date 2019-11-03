"Динамо співають такі дифірамби, яких не співають навіть мої коти", – Леоненко вважає, що Шахтар стане чемпіоном України

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко вважає, що киянам не слід впадати в ейфорію після перемоги над Шахтарем в Кубку України.

Нагадаємо, Динамо здолало Шахтар в 1/8 фіналу Кубка України, а вже 10 листопада команди знову зіграють між собою – цього разу в рамках чемпіонату України. Після 13 турів "гірники" випереджають динамівців на 10 очок.

Експерт Віктор Леоненко вважає, що перемога Динамо над Шахтарем поки не є показником сили столичної команди.

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"Динамо краще підготувалося до матчу і більше хотіло перемогти. А Шахтар приїхав так, наче вони вже виграли 3:0 перший матч. Можливо, бразильці так і подумали. Команда, схоже, тримала в голові десятикілометровий відрив в чемпіонаті.

Звичайно, потрібно привітати киян з перемогою. Молодці, що обіграли, але що далі? Що з командою буде далі, якщо вона не створює моменти? Є впевненість, що обіграють донеччан? У мене немає. Потім скажуть, що всі сили залишили з Шахтарем. Ось, готова відмовка. Що було створено в грі? Перший по суті "дурень", красивий гол, але там був рикошет. Це шалений гол. Другий – це стандарт. Якщо Попов ще зможе хоча б кілька разів так влучити, я буду щасливий. Звичайно, потрібно відзначити Дениса в цій грі, але не потрібно писати, що його потрібно брати в збірну України або в збірну світу. Він взагалі міг не дограти матч. Його повинні були вилучати за фол проти Мораєса на фланзі. Не можна так було робити, особливо в районі кутового.

Мені взагалі не сподобалося, як зіграли лідери команд. Вони створили півтора моменти за матч. Я, звичайно, хотів би, щоб наші команди зіграли 5:5, як Арсенал з Ліверпулем. А то приходять люди на стадіон і дивляться незрозуміло на що. Переможців не судять? Так можуть тільки колгоспники думати. Я розумію, повинні порадіти перемозі, але Динамо не можна впадати в ейфорію перед матчем з Шахтарем в чемпіонаті.

Кажуть, що Михайличенко обіграв Каштру, але насправді Шахтар сам себе переграв. Зараз Динамо співають такі дифірамби, яких не співають навіть мої коти. А тепер уявіть, що Динамо когось не пройде далі. Це головне питання. Правильно сказав Михайличенко, ми ж не забили 4-5, а тільки 2, один з яких в овертаймі.

Шахтар і так вже буде чемпіоном. Їм немає де втрачати очки. Навіть якщо вони втратять їх в матчі з Динамо, то буде 7 очок. Навесні їх складно буде відіграти. Це якщо Динамо ще не втратить", – розповів Леоненко в коментарі Terrikon.

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