Динамо проводить масштабну модернізацію ігрових і тренувальних полів. З вівторка розпочнеться реконструкція газону стадіону Динамо імені Валерія Лобановського, повідомляє прес-служба клубу.

Динамо розпочало реконструкцію тренувальних полів за вказівкою Луческу

"Сучасні технології дозволяють поліпшити якість ігрових і тренувальних полів, чим ми і займаємося. Зараз на клубній базі працюють із двома полями – першим і шостим", – сказав перший віце-президент Динамо Віталій Сівков.

До слова, кілька днів тому Шахтар офіційно підтвердив плани щодо заміни газону на НСК Олімпійський, на якому проводять домашні матчі обидва українські гранди.

Луческу не помітив тактичної періодизації Каштру і жорстко відповів Палкіну: розбір Класичного не без моралі