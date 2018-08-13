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Динамо – Славія: де дивитись матч Ліги чемпіонів

19:11 193 Читать на русском
Динамо – Славія: де дивитись матч Ліги чемпіонів
Динамо – Славія: де дивитись матч Ліги чемпіонів / Динамо

Динамо вдома прийматиме празьку Славію в рамках матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Славія відбудеться 14 серпня в Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок – о 19:30.

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Поєдинок Динамо – Славія дивитись онлайн у прямому ефірі можна на каналі "2+2", починаючи з 19:25. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що перша частина протистояння завершилася нічиєю – 1:1. У виїзній грі Динамо втратило перемогу в компенсований час, коли Славія реалізувала пенальті. Єдиний гол за "біло-синіх" забив Беньямін Вербіч.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
до матчу
23
год
:
7
хв
Славія Прага
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